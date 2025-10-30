Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

ZBOG provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšeno pet osumnjičenih, izjavila je pariska tužiteljka Lor Beko.

AP Photo/Thibault Camus Beko je za televiziju BFM rekla da je jedan od petoro uhapšenih muškaraca "zaista bio jedna od meta istražitelja". - Bio nam je na nišanu. Postoje DNK dokazi koji ga, iz naše perspektive, povezuju sa pljačkom koja je počinjena - rekla je Beko. - Pretresi sprovedeni tokom večeri i noći nisu doveli do pronalaska plena - kazala je Beko. Ona je dodala da "istraga dobija na zamahu" sa svakom pretragom i saslušanjem. - Ciglu po ciglu, istraga se