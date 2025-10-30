Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

Večernje novosti pre 2 sata
Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

ZBOG provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšeno pet osumnjičenih, izjavila je pariska tužiteljka Lor Beko.

AP Photo/Thibault Camus Beko je za televiziju BFM rekla da je jedan od petoro uhapšenih muškaraca "zaista bio jedna od meta istražitelja". - Bio nam je na nišanu. Postoje DNK dokazi koji ga, iz naše perspektive, povezuju sa pljačkom koja je počinjena - rekla je Beko. - Pretresi sprovedeni tokom večeri i noći nisu doveli do pronalaska plena - kazala je Beko. Ona je dodala da "istraga dobija na zamahu" sa svakom pretragom i saslušanjem. - Ciglu po ciglu, istraga se
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Kurir pre 2 sata
Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Kurir pre 2 sata
Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Radio sto plus pre 2 sata
Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nova ekonomija pre 3 sata
Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

RTV pre 3 sata
Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

RTS pre 3 sata
Pet novih osumnjičenih uhapšeno zbog pljačke Luvra

Pet novih osumnjičenih uhapšeno zbog pljačke Luvra

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NisanParizpljackaLuvrpljacka u luvru

Zabava, najnovije vesti »

Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve, pa prevrnula očima i nestala iz kadra (foto)

Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve, pa prevrnula očima i nestala iz kadra (foto)

Blic pre 18 minuta
"Išao je pi beogradskih grobljima i tražio to ime": Pevač je voleo dve žene, a zbog onoga što je uradio nepoznatoj Ruskinji i…

"Išao je pi beogradskih grobljima i tražio to ime": Pevač je voleo dve žene, a zbog onoga što je uradio nepoznatoj Ruskinji i danas zastaje knedla u grlu

Blic pre 8 minuta
"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga…

"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga - pevačica u "Ceca show" ispričala sve detalje

Blic pre 18 minuta
Milomir Marić se odjavio sa hepija: Poslednji jutarnji program završio ovim rečima

Milomir Marić se odjavio sa hepija: Poslednji jutarnji program završio ovim rečima

Kurir pre 8 minuta
"Svi su mislili da sam luda, pa čak i moja ćerka..." Ruška Jakić otkrila šta se krije iza njene čuvene rečenice

"Svi su mislili da sam luda, pa čak i moja ćerka..." Ruška Jakić otkrila šta se krije iza njene čuvene rečenice

Kurir pre 8 minuta