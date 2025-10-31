Katastrofalan potop u Njujorku Ima mrtvih, sve se dogodilo za samo 10 minuta, neverovatni prizori! (video)

Obilne kiše pogodile su Njujork u četvrtak, usmrtivši dve osobe u gradu, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su prateće oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u pojedinim oblastima

Mediji su izvestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskih aerodroma JFK, LaGvardija i Njuark saopštili da su redovi letenja poremećeni. „Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar“, rekao je Adams na platformi X, dodajući da je većina kiše, koja je bila predviđena za nekoliko sati, pala u roku od 10 minuta. Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday. According to NYC Emergency Management, the