U New Yorku obilne kiše usmrtile dvije osobe i poremetile letove

Obilne kiše pogodile su New York usmrtivši dvije osobe, rekao je gradonačelnik Eric Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, dok meteorološke službe upozoravaju na poplave u nekim područjima.

Mediji su javili o poplavama i šteti, dok su dužnosnici gradskih aerodroma JFK, LaGuardia i Newark rekli da su rasporedi letova poremećeni, prenio je Reuters. "Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar", rekao je Adams na mreži X, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u desetak minuta. Meteorološke službe su izvijestile o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetar, a na