Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za devet meseci 55,6 mlrd EUR

Ilustracija (Foto: DeiMosz/shutterstock.com) Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za devet meseci ove godine bila je 55,6 mlrd EUR, što je bilo 8,5% više nego u istom periodu lane, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Izvezeno je robe u vrednosti od 24,6 mlrd EUR, što je bilo 8,9% više nego u istom periodu prethodne godine, a uvezeno je robe za nešto više od 31 mlrd EUR, što je predstavljalo povećanje od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine, navedeno je u saopštenju. Deficit je bio 6,3 mlrd EUR, odnosno 5,6% više nego u isto vreme 2024. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 79,4% i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila