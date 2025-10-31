Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za devet meseci 55,6 mlrd EUR

Ekapija pre 4 sati
Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za devet meseci 55,6 mlrd EUR

Ilustracija (Foto: DeiMosz/shutterstock.com) Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za devet meseci ove godine bila je 55,6 mlrd EUR, što je bilo 8,5% više nego u istom periodu lane, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Izvezeno je robe u vrednosti od 24,6 mlrd EUR, što je bilo 8,9% više nego u istom periodu prethodne godine, a uvezeno je robe za nešto više od 31 mlrd EUR, što je predstavljalo povećanje od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine, navedeno je u saopštenju. Deficit je bio 6,3 mlrd EUR, odnosno 5,6% više nego u isto vreme 2024. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 79,4% i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Croatia Airlines povećao prihod, ali i gubitak

Croatia Airlines povećao prihod, ali i gubitak

SEEbiz pre 41 minuta
Erste banka ostvarila 200 milijuna eura dobiti

Erste banka ostvarila 200 milijuna eura dobiti

SEEbiz pre 27 minuta
Bosqar Invest u prva tri kvartala ostvario rast prihoda od 75 posto

Bosqar Invest u prva tri kvartala ostvario rast prihoda od 75 posto

SEEbiz pre 50 minuta
HPB u devet mjeseci s 51,4 mil. eura neto dobiti, pad za 17 posto

HPB u devet mjeseci s 51,4 mil. eura neto dobiti, pad za 17 posto

SEEbiz pre 31 minuta
Žito Grupa ostvarila 35,6 milijuna eura bruto dobiti

Žito Grupa ostvarila 35,6 milijuna eura bruto dobiti

SEEbiz pre 3 sata
RZS: Rast BDP-a Srbije u trećem kvartalu dva odsto

RZS: Rast BDP-a Srbije u trećem kvartalu dva odsto

N1 Info pre 3 sata
U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DeficitZavod za statistikurepublicki zavod za statistiku

Balkan, najnovije vesti »

Savet bezbednosti o BiH: Nebenzja poručio – Šmit uzročnik bezakonja, trajno rešenje ukidanje OHR-a

Savet bezbednosti o BiH: Nebenzja poručio – Šmit uzročnik bezakonja, trajno rešenje ukidanje OHR-a

Pravda pre 7 minuta
Rusija u SB UN: Šmit uzročnik bezakonja u BiH, trajno rešenje ukidanje kancelarije OHR-a

Rusija u SB UN: Šmit uzročnik bezakonja u BiH, trajno rešenje ukidanje kancelarije OHR-a

Sputnik pre 42 minuta
Stradali supružnici: Detalji teške nesreće u Hercegovini

Stradali supružnici: Detalji teške nesreće u Hercegovini

Blic pre 57 minuta
Croatia Airlines povećao prihod, ali i gubitak

Croatia Airlines povećao prihod, ali i gubitak

SEEbiz pre 41 minuta
Erste banka ostvarila 200 milijuna eura dobiti

Erste banka ostvarila 200 milijuna eura dobiti

SEEbiz pre 27 minuta