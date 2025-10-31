Sinoćnji dočeci studenata koji pešače za Novi Sad: U Rumi se spojile dve kolone, u Inđija grupa koja je krenula iz Beograda…

Studentski – ali i građanski – marševi ka Novom Sadu, povodom obeležavanja godišnjice tragedije pada nadstrešnice Železničke stanice, uzeli su maha, te su šetači iz različitih delova Srbije sve bliži i bliži konačnom odredištu. S tim u vezi, sinoć su u par vojvođanski mesta organizovani svečani dočeci za sve koji su se odlučili na ovakav podvig.

Tako su se juče u Rumi u večernjim časovima spojile dve kolone studenata koji pešače iz Zapadne Srbije, te im je priređen veličanstven doček od strane meštana. Radi se o šetačima koji su pre šest dana krenuli iz Čačka, njima su se u međuvremenu tokom puta pridruživali kolege iz gradova kroz koje su prolazili. S druge strane, druga kolona krenula je iz Sremske Mitrovice. Njima su smeštaj obezbedili građani Rume, dok im je lokalna samouprava uskratila gostoprimstvo.