Miholjsko leto u Srbiji donosi toplo i pretežno sunčano vreme sa blagim vetrom

Naslovi.ai pre 21 minuta
Miholjsko leto u Srbiji donosi toplo i pretežno sunčano vreme sa blagim vetrom

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, uz slab do umeren vetar severnih pravaca i prolaznu oblačnost u nekim krajevima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje danas pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, sa najnižom temperaturom od 2 do 11 stepeni i najvišom dnevnom od 20 do 25 stepeni. Vetar će biti slab, na istoku i umeren severnih pravaca, a u nekim krajevima očekuje se prolazna umerena oblačnost. Beta N1 Info Danas

U Beogradu će jutro biti sveže, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko 22 stepena. Slične vremenske prilike očekuju se i u Novom Sadu i drugim većim gradovima. Radio 021 N1 Info RTS

Za vikend se očekuje zadržavanje toplog vremena sa temperaturama do 25 stepeni, dok će početkom naredne nedelje doći do zahlađenja i mogućih padavina. Miholjsko leto traje i u Vranju i drugim delovima Srbije, sa jutarnjim mrazem na jugozapadu i jugu, ali toplim danima. Blic N1 Info Vranje news

Povezane vesti »

Miholjsko leto do nedelje

Miholjsko leto do nedelje

Vranje news pre 1 sat
Kakvo će vreme biti sutra: RHMZ objavio prognozu

Kakvo će vreme biti sutra: RHMZ objavio prognozu

N1 Info pre 2 sata
Vreme danas: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplo

Vreme danas: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplo

Nedeljnik pre 3 sata
Vreme u Srbiji: Za vikend toplo za ovaj period godine, evo šta nas očekuje naredne sedmice

Vreme u Srbiji: Za vikend toplo za ovaj period godine, evo šta nas očekuje naredne sedmice

Danas pre 3 sata
Nastavlja se pozno Miholjsko leto, poslednji dan oktobra topao i sunčan

Nastavlja se pozno Miholjsko leto, poslednji dan oktobra topao i sunčan

N1 Info pre 4 sati
Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

Radio 021 pre 5 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 31. oktobra do 2. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 31. oktobra do 2. novembra)

Pressek pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

N1 Info pre 11 minuta
Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

N1 Info pre 11 minuta
Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Beta pre 2 minuta
Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Beta pre 12 minuta
Hrvatska novinarka donosi štrukle srpskim studentima: “Uz grljenje na ničijoj zemlji”

Hrvatska novinarka donosi štrukle srpskim studentima: “Uz grljenje na ničijoj zemlji”

Luftika pre 6 minuta