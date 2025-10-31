Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Politika pre 15 minuta
Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Vladimir Putin ga „izazvao" testiranjem podvodnog drona

Iran je danas osudio i nazvao „neodgovornom" izjavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o nastavku nuklearnih testiranja. „Najava nastavka nuklearnih testova je regresivna i neodgovorna mera koja predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. Svet mora da se ujedini kako bi Sjedinjene Američke Države pozvao na odgovornost za normalizaciju širenja ovog gnusnog oružja", napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rano
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Euronews pre 30 minuta
Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Alo pre 40 minuta
Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

B92 pre 15 minuta
"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

Večernje novosti pre 5 minuta
Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Euronews pre 1 sat
Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

RTV pre 45 minuta
SAD testiraju nuklearno oružje prvi put posle 33 godine: Vens - to je važan deo nacionalne bezbednosti

SAD testiraju nuklearno oružje prvi put posle 33 godine: Vens - to je važan deo nacionalne bezbednosti

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Bivši izraelski policajac se zapalio ispred kuće službenika Ministarstva odbrane

Bivši izraelski policajac se zapalio ispred kuće službenika Ministarstva odbrane

RTV pre 15 minuta
Uragan Melisa sejao smrt po Karibima

Uragan Melisa sejao smrt po Karibima

BBC News pre 40 minuta
Uragan Melisa se kreće ka Bermudima, najmanje 24 mrtvih na Haitiju

Uragan Melisa se kreće ka Bermudima, najmanje 24 mrtvih na Haitiju

Danas pre 40 minuta
Orbanov balans: Veto protiv Ukrajine, ali otvorena vrata za Zapadni Balkan u EU - šta stoji iza te odluke?

Orbanov balans: Veto protiv Ukrajine, ali otvorena vrata za Zapadni Balkan u EU - šta stoji iza te odluke?

Euronews pre 0 minuta
INTERVJU „Mafija više ne vlada Crnom Gorom“: Dritan Abazović o hapšenjima, borbi protiv kriminala i protestima u Srbiji

INTERVJU „Mafija više ne vlada Crnom Gorom“: Dritan Abazović o hapšenjima, borbi protiv kriminala i protestima u Srbiji

Nova pre 5 minuta