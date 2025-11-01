Danas su Mitrovske zadušnice Ovo su najvažniji običaji i verovanja

Alo pre 29 minuta
Danas su Mitrovske zadušnice Ovo su najvažniji običaji i verovanja

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 1. novembra, obeležavaju Mitrovske zadušnice.

Ove zadušnice se uvek slave u subotu uoči praznika Svetog velikomučenika Dimitrija, Mitrovdana, koji se obeležava 8. novembra. Na ovaj dan, vernici se sećaju svojih pokojnika, odlaze na groblja i mole se za njihove duše. U mnogim mestima postoji običaj da se na groblje iznosi hrana, koja se potom deli sa prisutnima, uz pominjanje za spas duše preminulih. Sveštenik tada drži opelo, a ukućani uzimaju zrno žita i bacaju ga na zemlju uz reči: "Večnaja pamjat, laka mu
