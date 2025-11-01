I u Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 žrtava tragedije u Novom Sadu

Danas pre 7 sati  |  Beta
I u Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 žrtava tragedije u Novom Sadu

Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas na Kongresnom trgu u Ljubljani, u znak sećanja na godišnjicu pada nadstrešnice na glavnoj Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Na početku, u 11 52, održano je 16 minuta ćutanja za 16 poginulih u padu nadstrešnice. Zatim su pročitana imena poginulih, a potom pisma koja je dijaspori poslala Dijana Hrka, majka poginulog Stefana Hrke, i pisma studenata iz Srbije. Na kraju skupa pročitan je spisak događaja koji su obeležili studentsku borbu u proteklih godinu dana, uz poruku da su studenti iz dijaspore danas svim srcem uz Novi Sad.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mitropolit niški Arsenije u Nišu služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u NS

Mitropolit niški Arsenije u Nišu služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u NS

RTV pre 5 sati
Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

RTS pre 5 sati
Mitropolit niški Arsenije služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Mitropolit niški Arsenije služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Euronews pre 5 sati
Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u nesreći u Novom Sadu, prisustvovao i Vučić /foto/

Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u nesreći u Novom Sadu, prisustvovao i Vučić /foto/

Sputnik pre 7 sati
Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu

Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu

Večernje novosti pre 6 sati
U Hramu održan parastos za žrtve pada nadstrešnice, prisustvovali Vučić i članovi Vlade

U Hramu održan parastos za žrtve pada nadstrešnice, prisustvovali Vučić i članovi Vlade

N1 Info pre 7 sati
Patrijarh služio parastos stradalima u Novom Sadu: Neka nam Bog podari mir i spoznaju da smo jedni drugima potrebni

Patrijarh služio parastos stradalima u Novom Sadu: Neka nam Bog podari mir i spoznaju da smo jedni drugima potrebni

RTV pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LjubljanaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Blic pre 13 minuta
(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Brnabić: Moramo da nastavimo dalje, Vučićev poziv na dijalog i dalje stoji

Brnabić: Moramo da nastavimo dalje, Vučićev poziv na dijalog i dalje stoji

RTV pre 34 minuta
VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

Radio 021 pre 44 minuta
Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Blic pre 58 minuta