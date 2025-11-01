Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u nesreći u Novom Sadu, prisustvovao i Vučić /foto/

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save na Vračaru služio je parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Parastosu je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Parastosu, koji je služen i za sve preminula pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvovali su i zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima premijer Srbije Đuro Macut, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Narodne Skupštine Srpske Nenad Stevandić, kao i veliki broj građana. Ispred Hrama Svetog Save na Vračaru okupio se veliki broj građana koji je nakon parastosa palio sveće i odao poštu stradalima. Patrijarh srpski Porfirije poručio