Mitropolit niški Arsenije služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

U Sabornom hramu u Nišu arhiepiskop i mitropolit niški Arsenije služio je danas godišnji parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Službi je pristustvovalo i rukovodstvo grada Niša na čelu sa gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem i predsednikom Skupštine grada Igorom Novakovićem. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović zapalio je sveću za pokoj duša stradalih u Novom Sadu 1. novembra 2024. Parastosi za stradale u Novom Sadu služeni su i u Sabornom hramu u Novom Sadu i u Hramu Svetog Save u Beogradu.