Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu

GODIŠNjI pomen žrtvama u Novom Sadu obeležen je i u Banjaluci u Hramu Hrista Spasitelja, a zvaničnici Srpske odali su poštu nastradalima i zapalili sveće.

Foto: Tanjug/AP Predsednik Milorad Dodik poručio je, povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi, da je taj događaj pogodio sve Srbe, gde god da se oni nalaze. Godišnji pomen žrtvama u Novom Sadu obeležen je i u Banjaluci u Hramu Hrista Spasitelja, a zvaničnici Srpske odali su poštu nastradalima i zapalili sveće. - Danas je tužan dan. Dan kada je pre godinu dana, nesrećnim slučajem u Novom Sadu, izgubljeno 16 života,