Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

U Hramu Svetog Save u Beogradu parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu služio je patrijarh srpski Porfirije. Svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje, poručio je patrijarh. Parastosi služeni u Novom Sadu, Nišu, Banjaluci.

Patrijarh srpski Porfirije poručio je da svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje i uputio molitve Bogu da nam, kao deci Svetog Save, podari mir i spoznaju da smo jedini drugima potrebni. "Mir, najpre, u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju, da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje, da smo jedno ili samo tako, ćemo čuvati i nositi na sebi blagoslov Svetoga Save", poručio je