Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

U Hramu Svetog Save u Beogradu parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu služio je patrijarh srpski Porfirije. Svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje, poručio je patrijarh. Parastosi služeni u Novom Sadu, Nišu, Banjaluci.

Patrijarh srpski Porfirije poručio je da svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje i uputio molitve Bogu da nam, kao deci Svetog Save, podari mir i spoznaju da smo jedini drugima potrebni. "Mir, najpre, u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju, da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje, da smo jedno ili samo tako, ćemo čuvati i nositi na sebi blagoslov Svetoga Save", poručio je
Mitropolit niški Arsenije u Nišu služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u NS

Mitropolit niški Arsenije služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u nesreći u Novom Sadu, prisustvovao i Vučić /foto/

I u Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 žrtava tragedije u Novom Sadu

I u Ljubljani održan skup u znak sećanja na 16 žrtava tragedije u Novom Sadu

Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu

Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu

U Hramu održan parastos za žrtve pada nadstrešnice, prisustvovali Vučić i članovi Vlade

U Hramu održan parastos za žrtve pada nadstrešnice, prisustvovali Vučić i članovi Vlade

I u Banjaluci pomenu žrtvama tragedije u Novom Sadu, prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske

I u Banjaluci pomenu žrtvama tragedije u Novom Sadu, prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske

UŽIVO VIDEO: Hiljade građana ispunile kej, počinje poslednji deo komemorativnog skupa

UŽIVO VIDEO: Hiljade građana ispunile kej, počinje poslednji deo komemorativnog skupa

Radio 021 pre 3 minuta
Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Blic pre 8 minuta
Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Vreme pre 1 sat
Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovali Vučić i Macut (foto, video)

Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovali Vučić i Macut (foto, video)

Blic pre 1 sat
Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

NIN pre 2 sata