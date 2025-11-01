Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Mašina pre 56 minuta  |  Mašina
Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Celo jutro pristižu ljudi u Novi Sad, u tišini hodaju ka Železničkoj stanici gde je pre godinu dana pala nadstrešnica i usmrtila 16 ljudi.

U ovom gradu je pre tačno godinu dana pala nadstrešnica i usmrtila 14 ljudi na licu mesta, a još dvoje je preminulo od teških povreda koje su zadobili. Nemanja Komar, Anđela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, dok su Anja Radonjić i Vukašin Crnčević preminuli u bolnici od posledica teških povreda. Samo
