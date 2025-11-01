Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nađa Šolaja ocenila je danas da pogibija 16 ljudi pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu nije tragedija već "zločin i ubistvo".

"Porodice žrtava zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju. Zbog toga smo na ulicama naše zemlje već godinu dana. Hvala vam na hrabrosti i istrajnosti, na svim žuljevima, modricama i suzama", kazala je Nađa Šolaja u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice.

Po njenim rečima, nadstrešnica ne bi pala da je sve rađeno po zakonu.

"Šesnaest žrtava, a nula odgovornih. Ruke su im krvave, poruka je i dalje ista", navela je Šolaja.

Glumac Tihomir Stanić recitovao je odabrane stihove iz epske narodne pesme "Hasanaginice".

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović optužila je danas vlast u Srbiji za smrt 16 ljudi na novosadskoj Železničkoj stanici rekavši da nadstrešnica ne bi pala da sistem nije ogrezao u korupciji.

"Oni svesno biraju nestručne i nesposobne da vode i grade ovu zemlju. Takvi su sramota za sve učene ljude. A posledica je smrt 16 ljudi. Izdaja zemlje, izdaja naroda, izdaja poverenja, izdaja svega državnog što može da se izda – to je uradila ova vlast", kazala je Paunović u govoru na komemorativnom skupu ispred zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Po njenim rečima, studenti su otvorili oči građanima i dali im nadu da postoji mogućnost da Srbija bude bolje mesto za život.

"Građani nemaju pravo da ćute u ime budućnosti koju ste vi poželeli da menjate. Bez ikakvih sujeta i kompromisa sa bilo kim možemo da menjamo Srbiju", rekla je Paunović.

Profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric izjavila je danas u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice u Novom Sadu da se nadstrešnica srušila sa renoviranog objekta Železničke stanice pre svega zbog korupcije i javašluka.

"Nakon pregleda preko 20.000 dokumenata i 600.000 strana, mogu potvrditi da nadstrešnica nije pala kao posledica akta terorizma ili sabotaže", rekla je Sanja Fric.

Ona je navela da je "nadstrešnica pala zbog gubitka svoje nosivosti, a do toga je došlo zbog korozije na čeličnim žicama", ali je to "bila samo kap koja je prelila čašu koja se punila godinama - korupcijom i javašlukom u građevinarstvu, nepoštovanjem i izbegavanjem zakonom definisanih procedura, koja se punila bez uvažavanja mišljenja struke i konstantnim pritiscima na inženjersku struku".

Pitala je kako je moguće objasniti da ne postoji nijedan jedini zapis o održavanju objekta, da se radovi na njemu izvode tri godine bez validne prijave radova.

"Da, ljudi su tog 1. novembra stradali na gradilištu, inženjerski posao i dalje nije bio gotov. Otkud ljudi na gradilištu i ko ih je tamo pustio? Inženjeri nisu!", rekla je Sanja Fric.

U Novom Sadu se danas održava komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 ljudi.

Više desetina hiljada ljudi iz cele Srbije došlo je na protest u tom gradu na poziv studenata.