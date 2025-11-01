Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Beta pre 1 sat

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nađa Šolaja ocenila je danas da pogibija 16 ljudi pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu nije tragedija već "zločin i ubistvo".

"Porodice žrtava zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju. Zbog toga smo na ulicama naše zemlje već godinu dana. Hvala vam na hrabrosti i istrajnosti, na svim žuljevima, modricama i suzama", kazala je Nađa Šolaja u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice.

Po njenim rečima, nadstrešnica ne bi pala da je sve rađeno po zakonu.

"Šesnaest žrtava, a nula odgovornih. Ruke su im krvave, poruka je i dalje ista", navela je Šolaja.

Glumac Tihomir Stanić recitovao je odabrane stihove iz epske narodne pesme "Hasanaginice".

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović optužila je danas vlast u Srbiji za smrt 16 ljudi na novosadskoj Železničkoj stanici rekavši da nadstrešnica ne bi pala da sistem nije ogrezao u korupciji.

"Oni svesno biraju nestručne i nesposobne da vode i grade ovu zemlju. Takvi su sramota za sve učene ljude. A posledica je smrt 16 ljudi. Izdaja zemlje, izdaja naroda, izdaja poverenja, izdaja svega državnog što može da se izda – to je uradila ova vlast", kazala je Paunović u govoru na komemorativnom skupu ispred zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Po njenim rečima, studenti su otvorili oči građanima i dali im nadu da postoji mogućnost da Srbija bude bolje mesto za život.

"Građani nemaju pravo da ćute u ime budućnosti koju ste vi poželeli da menjate. Bez ikakvih sujeta i kompromisa sa bilo kim možemo da menjamo Srbiju", rekla je Paunović.

Profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric izjavila je danas u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice u Novom Sadu da se nadstrešnica srušila sa renoviranog objekta Železničke stanice pre svega zbog korupcije i javašluka.

"Nakon pregleda preko 20.000 dokumenata i 600.000 strana, mogu potvrditi da nadstrešnica nije pala kao posledica akta terorizma ili sabotaže", rekla je Sanja Fric.

Ona je navela da je "nadstrešnica pala zbog gubitka svoje nosivosti, a do toga je došlo zbog korozije na čeličnim žicama", ali je to "bila samo kap koja je prelila čašu koja se punila godinama - korupcijom i javašlukom u građevinarstvu, nepoštovanjem i izbegavanjem zakonom definisanih procedura, koja se punila bez uvažavanja mišljenja struke i konstantnim pritiscima na inženjersku struku".

Pitala je kako je moguće objasniti da ne postoji nijedan jedini zapis o održavanju objekta, da se radovi na njemu izvode tri godine bez validne prijave radova.

"Da, ljudi su tog 1. novembra stradali na gradilištu, inženjerski posao i dalje nije bio gotov. Otkud ljudi na gradilištu i ko ih je tamo pustio? Inženjeri nisu!", rekla je Sanja Fric.

U Novom Sadu se danas održava komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 ljudi.

Više desetina hiljada ljudi iz cele Srbije došlo je na protest u tom gradu na poziv studenata.

 
Održano 16 minuta tišine za poginule na Železničkoj stanici u Novom Sadu
 
Studenti i građani Novog Sada i iz cele Srbije danas su šesnaestominutnom tišinom obeležili godinu dana od pada nadstrešnice sa renovirane zgrade Železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba je teško povređena.
Desetine hiljada ljudi okupilo se kod Železničke stanice, kao i u okolnim bulevarima, a prema procenama izveštača sa lica meta, ovo je najveći skup u istoriji Novog Sada.

Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve.

Potom je nastupio komemorativni hor, koji je otpevao pesmu "Sve je isto u mom kraju, samo mene više nema".

Zatim je usledilo polaganje venaca, nakon čega će uslediti govori studenata.

Masovne kolone građana krenule su danas oko 10.30 iz 16 različitih delova Novog Sada ka Železničkoj stanici.

Građani su se kretali u tišini, a na čelu svake kolone nosili su vence i cveće, kao i crni transparent sa motivom nadstrešnice i brojem 16.

Kolone su predvodili traktori, a obezbeđivala ih je saobraćajna policija.

Veliki broj građana od ranog jutra dolazio je do Železničke stanice u Novom Sadu, gde su odavali poštu poginulima u padu nadstrešnice.

U petak, 1. novembra 2024. godine u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76) iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine, takođe od posledica teških povreda.

Teodora Martinko (24) je sa teškim povredama preživela tu nesreću. 

 
U Novom Sadu građani od ranog jutra donose cveće i pale sveće ispred Železničke stanice
 
Veliki broj građana od ranog jutra dolazi do Železničke stanice u Novom Sadu i odaje poštu poginulima u padu nadstrešnice.
 
Oni u tišini i sa suzama u očima donose cveće i pale sveće.
Ispred železničke stanice montira se bina za potrebe današnjeg komemorativnog skupa, koji počinje 11.30 sati.

Kako je najavljeno, građani će do Železničke stanice doći sa 16 različitih lokacija u gradu.

 

Umetnik Andrej Josifovski postavio kod Mosta slobode veliki crveni lampion za žrtve tragedije

Andrej Josifovski, poznat kao Pijanista, postavio je danas u blizini Mosta slobode u Novom Sadu veliki crveni lampion u znak sećanja na žrtve pada novosadske nadstrešnice.

Lampion je postavljen uz pomoć dizalice, a na Instagramu je napisao da je to njegov način da "mapira mesta prinudne smrti po Srbiji".

Masovne kolone građana krenule su danas oko 10.30 iz 16 različitih delova Novog Sada ka Železničkoj stanici, gde će u 11.52 biti održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na godišnjicu pogibije 16 ljudi ispod nadstrešnice renovirane stanične zgrade.

Građani se kreću u tišini, a na čelu svake kolone nose vence i cveće, kao i crni transparent sa motivom nadstrešnice i brojem 16.

Kolone predvode traktori, a obezbeđuje ih saobraćajna policija.

Veliki broj građana od ranog jutra dolazi do Železničke stanice u Novom Sadu i odaje poštu poginulima u padu nadstrešnice.

Ispred železničke stanice montira se bina za potrebe današnjeg komemorativnog skupa, koji počinje 11.30 sati.

(Beta, 01.11.2025)

Povezane vesti »

UŽIVO VIDEO: Desetine hiljada građana u Novom Sadu odaje počast nastradalima

UŽIVO VIDEO: Desetine hiljada građana u Novom Sadu odaje počast nastradalima

Radio 021 pre 43 minuta
Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

SEEbiz pre 1 sat
Studenti, maturanti i građani su krenuli ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

Studenti, maturanti i građani su krenuli ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 2 sata
Ovde možete da pratite direktan prenos komemorativnog skupa u Novom Sadu

Ovde možete da pratite direktan prenos komemorativnog skupa u Novom Sadu

Nedeljnik pre 3 sata
Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Mašina pre 3 sata
Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

Beta pre 4 sati
Ujedinjene nacije u Srbiji: Pridružujemo se građanima u sećanju na žrtve

Ujedinjene nacije u Srbiji: Pridružujemo se građanima u sećanju na žrtve

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Mitropolit niški Arsenije u Nišu služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u NS

Mitropolit niški Arsenije u Nišu služio pomenu stradalima u padu nadstrešnice u NS

RTV pre 29 minuta
Liturgija i parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Nišu, Banjaluci /foto/

Liturgija i parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Nišu, Banjaluci /foto/

Sputnik pre 4 minuta
Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovao predsednik Srbije

RTS pre 38 minuta
Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

N1 Info pre 1 sat
U Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos za stradale u padu nadstrešnice

U Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos za stradale u padu nadstrešnice

RTV pre 1 sat