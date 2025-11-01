Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo
"Porodice žrtava zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju. Zbog toga smo na ulicama naše zemlje već godinu dana. Hvala vam na hrabrosti i istrajnosti, na svim žuljevima, modricama i suzama", kazala je Nađa Šolaja u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice.
Po njenim rečima, nadstrešnica ne bi pala da je sve rađeno po zakonu.
"Šesnaest žrtava, a nula odgovornih. Ruke su im krvave, poruka je i dalje ista", navela je Šolaja.
Glumac Tihomir Stanić recitovao je odabrane stihove iz epske narodne pesme "Hasanaginice".
Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović optužila je danas vlast u Srbiji za smrt 16 ljudi na novosadskoj Železničkoj stanici rekavši da nadstrešnica ne bi pala da sistem nije ogrezao u korupciji.
"Oni svesno biraju nestručne i nesposobne da vode i grade ovu zemlju. Takvi su sramota za sve učene ljude. A posledica je smrt 16 ljudi. Izdaja zemlje, izdaja naroda, izdaja poverenja, izdaja svega državnog što može da se izda – to je uradila ova vlast", kazala je Paunović u govoru na komemorativnom skupu ispred zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.
Po njenim rečima, studenti su otvorili oči građanima i dali im nadu da postoji mogućnost da Srbija bude bolje mesto za život.
"Građani nemaju pravo da ćute u ime budućnosti koju ste vi poželeli da menjate. Bez ikakvih sujeta i kompromisa sa bilo kim možemo da menjamo Srbiju", rekla je Paunović.
Profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric izjavila je danas u govoru na komemorativnom skupu ispred Železničke stanice u Novom Sadu da se nadstrešnica srušila sa renoviranog objekta Železničke stanice pre svega zbog korupcije i javašluka.
"Nakon pregleda preko 20.000 dokumenata i 600.000 strana, mogu potvrditi da nadstrešnica nije pala kao posledica akta terorizma ili sabotaže", rekla je Sanja Fric.
Ona je navela da je "nadstrešnica pala zbog gubitka svoje nosivosti, a do toga je došlo zbog korozije na čeličnim žicama", ali je to "bila samo kap koja je prelila čašu koja se punila godinama - korupcijom i javašlukom u građevinarstvu, nepoštovanjem i izbegavanjem zakonom definisanih procedura, koja se punila bez uvažavanja mišljenja struke i konstantnim pritiscima na inženjersku struku".
Pitala je kako je moguće objasniti da ne postoji nijedan jedini zapis o održavanju objekta, da se radovi na njemu izvode tri godine bez validne prijave radova.
"Da, ljudi su tog 1. novembra stradali na gradilištu, inženjerski posao i dalje nije bio gotov. Otkud ljudi na gradilištu i ko ih je tamo pustio? Inženjeri nisu!", rekla je Sanja Fric.
U Novom Sadu se danas održava komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 ljudi.
Više desetina hiljada ljudi iz cele Srbije došlo je na protest u tom gradu na poziv studenata.
Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve.
Potom je nastupio komemorativni hor, koji je otpevao pesmu "Sve je isto u mom kraju, samo mene više nema".
Zatim je usledilo polaganje venaca, nakon čega će uslediti govori studenata.
Masovne kolone građana krenule su danas oko 10.30 iz 16 različitih delova Novog Sada ka Železničkoj stanici.
Građani su se kretali u tišini, a na čelu svake kolone nosili su vence i cveće, kao i crni transparent sa motivom nadstrešnice i brojem 16.
Kolone su predvodili traktori, a obezbeđivala ih je saobraćajna policija.
Veliki broj građana od ranog jutra dolazio je do Železničke stanice u Novom Sadu, gde su odavali poštu poginulima u padu nadstrešnice.
U petak, 1. novembra 2024. godine u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76) iz Kaća.
Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).
Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.
Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine, takođe od posledica teških povreda.
Teodora Martinko (24) je sa teškim povredama preživela tu nesreću.
Kako je najavljeno, građani će do Železničke stanice doći sa 16 različitih lokacija u gradu.
Umetnik Andrej Josifovski postavio kod Mosta slobode veliki crveni lampion za žrtve tragedije
Andrej Josifovski, poznat kao Pijanista, postavio je danas u blizini Mosta slobode u Novom Sadu veliki crveni lampion u znak sećanja na žrtve pada novosadske nadstrešnice.
Lampion je postavljen uz pomoć dizalice, a na Instagramu je napisao da je to njegov način da "mapira mesta prinudne smrti po Srbiji".
Masovne kolone građana krenule su danas oko 10.30 iz 16 različitih delova Novog Sada ka Železničkoj stanici, gde će u 11.52 biti održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na godišnjicu pogibije 16 ljudi ispod nadstrešnice renovirane stanične zgrade.
Građani se kreću u tišini, a na čelu svake kolone nose vence i cveće, kao i crni transparent sa motivom nadstrešnice i brojem 16.
Kolone predvode traktori, a obezbeđuje ih saobraćajna policija.
Veliki broj građana od ranog jutra dolazi do Železničke stanice u Novom Sadu i odaje poštu poginulima u padu nadstrešnice.
Ispred železničke stanice montira se bina za potrebe današnjeg komemorativnog skupa, koji počinje 11.30 sati.
(Beta, 01.11.2025)