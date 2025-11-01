„Vidimo se svakog dana dok ne bude pravde“: Završeno komemorativno okupljanje u Novom Sadu

Nedeljnik pre 24 sata
„Vidimo se svakog dana dok ne bude pravde“: Završeno komemorativno okupljanje u Novom Sadu
Komemorativni skup u Novom Sadu je završen. Dostojanstveno, mirno, ali sa suzama u očima i knedlama u grlu, desetine hiljada (verovatno i više od 100.000) danas su odali poštu nastradalima u padu nadstrešnice, pre tačno godinu dana. Najvažnije događaje danas pročitajte u blogu ovog teksta. *** 19.00.- Bez obzira na procene MUP-a u koje se izražavaju ozbiljne sumnje, ovo je najveći skup u istoriji Novog Sada. 18.56.- Završeno odavanje pošte stradalima. SImbolično,
