Studenti, maturanti i građani su krenuli ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

Simbolično su se studenti, maturanti i građani okupili na 16 lokacija – za 16 žrtava, odakle su krenuli ka Železničkoj stanici gde bi po planu trebalo da se sretnu u 11 sati i 30 minuta. U 11.52, kada je i pala nadstrešnica pre tačno godinu dana, odaće poštu žrtvama i položiće vence. Podsetimo da je danas godišnjica tragedije u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava se komemorativnim skupovima.