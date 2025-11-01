VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

Više desetina hiljada studenata i građana odalo je počast za 16 žrtava, na godišnjicu pada nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Skup u Novom Sadu protekao je mirno, u tišini, a centralni događaj bio je ispred Železničke stanice, na kojoj se 1. novembra 2024. godine obrušila betonska nadstrešnica što je dovelo do pogibije 16 osoba i teškog ranjavanja još jedne. Za one kojih nema. Za nas koji ne smemo ćutati. Pamtimo. pic.twitter.com/XLeDcXNVcc — CRTA (@CRTArs) November 1, 2025 Dan je obeležila i najava Dijane Hrke, majke mladića nastradalog u padu nadstrešnice, da će započeti štrajk glađu,