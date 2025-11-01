(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu
N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd
"Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde", poručili su studenti u Novom Sadu, čime su završili komemorativni skup.
Nakon što su na Keju održali šesnaestominutnu tišinu u spomen žrtvama nadstrešnice, i vinuli u nebo lampione, studenti su raširili transparent na zidinama Petrovaradinske tvrđave. Sa obe strane transparenta, kako bi osvetlili poruku, bile su baklje.