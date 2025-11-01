(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

"Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde", poručili su studenti u Novom Sadu, čime su završili komemorativni skup.

Nakon što su na Keju održali šesnaestominutnu tišinu u spomen žrtvama nadstrešnice, i vinuli u nebo lampione, studenti su raširili transparent na zidinama Petrovaradinske tvrđave. Sa obe strane transparenta, kako bi osvetlili poruku, bile su baklje. Sve o današnjim komemorativnim skupovima čitajte u našem BLOGU UŽIVO.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

Radio 021 pre 44 minuta
Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Beta pre 6 sati
Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

SEEbiz pre 6 sati
Studenti, maturanti i građani su krenuli ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

Studenti, maturanti i građani su krenuli ka Železničkoj stanici u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 7 sati
Ovde možete da pratite direktan prenos komemorativnog skupa u Novom Sadu

Ovde možete da pratite direktan prenos komemorativnog skupa u Novom Sadu

Nedeljnik pre 8 sati
Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Jako veliki broj ljudi na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Mašina pre 8 sati
Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

Beta pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Blic pre 14 minuta
(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

(VIDEO) "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" - poruka studenata u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Brnabić: Moramo da nastavimo dalje, Vučićev poziv na dijalog i dalje stoji

Brnabić: Moramo da nastavimo dalje, Vučićev poziv na dijalog i dalje stoji

RTV pre 34 minuta
VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

VIDEO: Kraj komemorativnog skupa u Novom Sadu, građani u tišini odali počast stradalima

Radio 021 pre 44 minuta
Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Brnabić: Tužan dan za Srbiju, dobro je što je skup u Novom Sadu prošao mirno

Blic pre 59 minuta