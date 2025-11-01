Bačulovu pozlilo u policijskom pritvoru, prebačen u Urgentni centar

Miša Bačulov, odbornik u Skupštini Novog Sada i predsednik grupe građana "Budi heroj" koji je juče uhapšen prebačen je u Urgentni centar nakon što mu je pozlilo tokom policijskog zadržavanja od 48 sati, potvrđeno je za "Blic".

Miša Bačulov trebalo bi da sutra bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Načelnica prijema Urgentnog centra Marija Milenković rekla je da je Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima. "Anamnestički radi se o pacijentu koji je sportista, trenira, zbog neuzimanja terapije, on se požalio na bol u grudima i otežano disanje", navela je Milenković za Informer na pitanje kakvo je zdravstveno stanje Bačulova. Doktorka Milenković je dodala da je