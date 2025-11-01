Bačulovu pozlilo u policijskom pritvoru, prebačen u Urgentni centar

NIN pre 1 sat
Bačulovu pozlilo u policijskom pritvoru, prebačen u Urgentni centar

Miša Bačulov, odbornik u Skupštini Novog Sada i predsednik grupe građana "Budi heroj" koji je juče uhapšen prebačen je u Urgentni centar nakon što mu je pozlilo tokom policijskog zadržavanja od 48 sati, potvrđeno je za "Blic".

Miša Bačulov trebalo bi da sutra bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Načelnica prijema Urgentnog centra Marija Milenković rekla je da je Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima. "Anamnestički radi se o pacijentu koji je sportista, trenira, zbog neuzimanja terapije, on se požalio na bol u grudima i otežano disanje", navela je Milenković za Informer na pitanje kakvo je zdravstveno stanje Bačulova. Doktorka Milenković je dodala da je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Nova pre 23 minuta
Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Vesti online pre 13 minuta
Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Sputnik pre 9 minuta
Advokat o prebacivanju Bačulova u bolnicu: Informer prvi saznaje informacije, a porodica još ništa ne zna

Advokat o prebacivanju Bačulova u bolnicu: Informer prvi saznaje informacije, a porodica još ništa ne zna

Radio 021 pre 9 minuta
Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

RTV pre 1 sat
Policija upala na VMA u Beogradu zbog slučaja Miše Bačulova

Policija upala na VMA u Beogradu zbog slučaja Miše Bačulova

Nova pre 1 sat
Miša Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

Miša Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMUPhapšenjeMiša Bačulov

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

N1 Info pre 4 minuta
Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Mašina pre 34 minuta
Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

N1 Info pre 13 minuta
Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

N1 Info pre 29 minuta
Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

N1 Info pre 23 minuta