Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

Gotovo ceo Novi Sad ostao je bez vode danas oko 10 sati, a iz Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" saopštili su da se to desilo zbog nestanka struje u Fabrici vode. "Ekipe iz EPS-a su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Nadamo se da će problem biti brzo rešen", objavio je vodovod. U delovima Novog Sada počela je da stiže voda danas oko 11.30. U Novom Sadu se danas obeležava godišnjica nesreće u kojoj je 16 ljudi poginulo nakon pada nadstrešnice sa renovirane zgrade Železničke stanice. U taj grad su juče i danas došle desetine hiljada građana iz cele Srbije kako bi odali poštu stradalima. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas povodom nestanka vode u Novom Sadu da u