Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem, a ne bilo kakva namera

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas povodom kratkotrajnog nestanka vode u Novom Sadu da u gradu ima i struje i vode i demantovao navode sa društvenih mreža da nema struje na Limanu.

Mićin je za Tanjug rekao da vode nije bilo nekih sat vremena i to zbog tehničkog problema sa nestankom struje i da nije postojala nikakva namera. "To nam se dešavalo pre, moram da vidim, tehnički sa EPS-om i sa Vodovodom u budućnosti da taj problem rešimo, kako se to ne bi desilo nikad više. Desilo se nekoliko puta, nestane bukvalno struje, nestalo je i sada na nekih dva minuta, a nažalost dok fabrika vode počne da radi, imali smo nekih sat vremena prestanak, jer
