U centru Vranja održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na stradale u Novom Sadu (Foto) Foto Galerija

U subotu, 1. novembra 2025. godine, tačno u 11 časova i 52 minuta, u centru Vranja je održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na sve nastradale u Novom Sadu.

Građani su se spontano okupili kako bi odali počast stradalima polažući venac i paleći sveće za nastradale. Kako je najavljeno, u Vranju će večeras biti organizovana i šetnja posvećena sećanju i podršci porodicama nastradalih. Okupljanje učesnika počinje u 19.30 časova, dok je početak šetnje zakazan za 20 časova.