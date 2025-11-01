Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Vreme pre 1 sat
Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Veliki deo Novog Sada ostao je pet sati bez vode u danu kada se u tom gradu održava veliki komemorativni skup povodom pada nadstrešnice. Gradonačelnik Novog Sada tvrdi da vode nije bilo jedan sat i da je laž da je to bilo namerno.

Novosađani su šokirani jer vode 1. novembra nije bilo od 8 ujutru do 13 časova. Objašnjenje koje su ugostiteljima dali je bilo da je – nestalo struje u fabrici vode. “Ako su vodu isključili dok je toplo, znači da večeras možemo da očekujemo da ugase struju”, kaže jedan ugostitelj. Građani Novog Sada u centru grada, na Podbari, na Telepu, Adicama, Satelitu, Detelinari, Rotkvariji, delu Limana, Banatiću, Grbavici, u Kisaču, Futogu i u Veterniku nisu imali vodu. JKP
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

NIN pre 2 sata
Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

N1 Info pre 4 sati
Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem, a ne bilo kakva namera

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem, a ne bilo kakva namera

Telegraf pre 4 sati
U centru Vranja održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na stradale u Novom Sadu (Foto) Foto Galerija

U centru Vranja održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na stradale u Novom Sadu (Foto) Foto Galerija

OK radio pre 5 sati
"Ne treba da očekujemo prekretnicu": Klačar o skupu u Novom Sadu i danima koji slede: "Izvesno je da izbori nisu blizu"

"Ne treba da očekujemo prekretnicu": Klačar o skupu u Novom Sadu i danima koji slede: "Izvesno je da izbori nisu blizu"

Blic pre 5 sati
Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Serbian News Media pre 5 sati
Na autoputu ka Novom Sadu građani izašli iz vozila kako bi odali poštu stradalima u padu nadstrešnice VIDEO

Na autoputu ka Novom Sadu građani izašli iz vozila kako bi odali poštu stradalima u padu nadstrešnice VIDEO

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFutogEPSFabrika vode

Vojvodina, najnovije vesti »

UŽIVO VIDEO: Hiljade građana ispunile kej, počinje poslednji deo komemorativnog skupa

UŽIVO VIDEO: Hiljade građana ispunile kej, počinje poslednji deo komemorativnog skupa

Radio 021 pre 3 minuta
Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Blic pre 8 minuta
Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Vreme pre 1 sat
Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovali Vučić i Macut (foto, video)

Patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u Novom Sadu, prisustvovali Vučić i Macut (foto, video)

Blic pre 1 sat
Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

Novi Sad danas ostao bez vode: Zvaničnici tvrde da je bio tehnički problem "a ne bilo kakva namera"

NIN pre 2 sata