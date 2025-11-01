Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Veliki deo Novog Sada ostao je pet sati bez vode u danu kada se u tom gradu održava veliki komemorativni skup povodom pada nadstrešnice. Gradonačelnik Novog Sada tvrdi da vode nije bilo jedan sat i da je laž da je to bilo namerno.

Novosađani su šokirani jer vode 1. novembra nije bilo od 8 ujutru do 13 časova. Objašnjenje koje su ugostiteljima dali je bilo da je – nestalo struje u fabrici vode. “Ako su vodu isključili dok je toplo, znači da večeras možemo da očekujemo da ugase struju”, kaže jedan ugostitelj. Građani Novog Sada u centru grada, na Podbari, na Telepu, Adicama, Satelitu, Detelinari, Rotkvariji, delu Limana, Banatiću, Grbavici, u Kisaču, Futogu i u Veterniku nisu imali vodu. JKP