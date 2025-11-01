Na autoputu ka Novom Sadu građani izašli iz vozila kako bi odali poštu stradalima u padu nadstrešnice VIDEO

Oni koji nisu mogli da budu u Novom Sadu, oni koji su bili na putu, izašli su iz svojih automobila i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Mnogi od njih zbog velike gužve nisu uspeli da stignu do Železničke stanice i budu deo 16 minuta tišine. Godišnjica nezapamćene tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava se komemorativnim skupovima. U Novom Sadu, simbolično, građani su se okupili na 16 lokacija – za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice, gde su odali poštu. U organizaciji naše dijaspore, u gradovima širom sveta biće takođe održani