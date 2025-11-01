Na autoputu ka Novom Sadu građani izašli iz vozila kako bi odali poštu stradalima u padu nadstrešnice VIDEO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Na autoputu ka Novom Sadu građani izašli iz vozila kako bi odali poštu stradalima u padu nadstrešnice VIDEO

Oni koji nisu mogli da budu u Novom Sadu, oni koji su bili na putu, izašli su iz svojih automobila i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Mnogi od njih zbog velike gužve nisu uspeli da stignu do Železničke stanice i budu deo 16 minuta tišine. Godišnjica nezapamćene tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava se komemorativnim skupovima. U Novom Sadu, simbolično, građani su se okupili na 16 lokacija – za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice, gde su odali poštu. U organizaciji naše dijaspore, u gradovima širom sveta biće takođe održani
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

N1 Info pre 8 minuta
Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Vreme pre 2 minuta
Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem, a ne bilo kakva namera

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem, a ne bilo kakva namera

Telegraf pre 8 minuta
"Ne treba da očekujemo prekretnicu": Klačar o skupu u Novom Sadu i danima koji slede: "Izvesno je da izbori nisu blizu"

"Ne treba da očekujemo prekretnicu": Klačar o skupu u Novom Sadu i danima koji slede: "Izvesno je da izbori nisu blizu"

Blic pre 48 minuta
U centru Vranja održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na stradale u Novom Sadu (Foto) Foto Galerija

U centru Vranja održana šesnaestominutna tišina u znak sećanja na stradale u Novom Sadu (Foto) Foto Galerija

OK radio pre 38 minuta
Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Serbian News Media pre 1 sat
Delovi Novog Sada ponovo imaju vodu nakon nestanka struje u fabrici

Delovi Novog Sada ponovo imaju vodu nakon nestanka struje u fabrici

Nedeljnik pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

Mićin: Vode i struje ima u Novom Sadu, u pitanju je bio tehnički problem

N1 Info pre 8 minuta
U Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos za stradale u padu nadstrešnice

U Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos za stradale u padu nadstrešnice

RTV pre 2 minuta
Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Studentkinja na skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice nije tragedija, već zločin i ubistvo

Beta pre 2 minuta
Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Na godišnjicu tragedije veliki deo Novog Sada ostao bez vode

Vreme pre 2 minuta
Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

Marta Kos: Tragedija u Novom Sadu mijenja Srbiju, pokrenula je građane

SEEbiz pre 8 minuta