Ovo je borba srpskih građana

Sandro Gozi, generalni sekretar Evropske demokratske stranke i poslanik Evropskog parlamenta za Obnovu Evrope, u videu objavljenom danas na njegovim nalozima na društvenim mrežama i nalozima EDP-a izjavio je sledeće: Sandro Gozi, Evropski parlament – Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu, srpski student, srpski građanin, srpski demokrata su i dalje na ulicama, i dalje traže pravdu, i dalje traže istinu, i dalje traže poštovanje vladavine prava i osnovnih prava.