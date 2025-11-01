Ovo je borba srpskih građana

Ovo je borba srpskih građana
Sandro Gozi, generalni sekretar Evropske demokratske stranke i poslanik Evropskog parlamenta za Obnovu Evrope, u videu objavljenom danas na njegovim nalozima na društvenim mrežama i nalozima EDP-a izjavio je sledeće: Sandro Gozi, Evropski parlament – Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu, srpski student, srpski građanin, srpski demokrata su i dalje na ulicama, i dalje traže pravdu, i dalje traže istinu, i dalje traže poštovanje vladavine prava i osnovnih prava.
U Novom Sadu komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice: Održano 16 minuta tišine ispred Železničke stanice…

Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, pokrenula je mase da traže odgovornost, slobodu i demokratiju

Milica Pavlović prekinula nastup u Čačku, obratila se publici: "Nadam se da ćete razumeti"

Evropske demokrate uz studente koji traže odgovore za tragediju u Novom Sadu

"Nadam se da ćete me razumeti i da ste saglasni" Milica Pavlović prekinula nastup u ponoć, obratila se publici

Đajić: Svakoga će stići zaslužena kazna – od predsednika države, pa do onoga koji je betonirao nadstrešnicu

Đajić: Svakoga će stići zaslužena kazna – od predsednika države, pa do onoga koji je betonirao nadstrešnicu

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: Građani se skupljaju kod Promenade, odakle se kreće ka keju…

Ivana Španović se uz belog goluba i sveću prisetila 16 žrtava pada nadstrešnice

BLOG UŽIVO Desetine hiljada građana i studenata krenulo ka keju: Studenti upozorili na ponašanje policije u Novom Sadu

BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

