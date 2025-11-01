Đajić: Svakoga će stići zaslužena kazna – od predsednika države, pa do onoga koji je betonirao nadstrešnicu

Pravda pre 3 sata  |  N1
Đajić: Svakoga će stići zaslužena kazna – od predsednika države, pa do onoga koji je betonirao nadstrešnicu

Inženjer geologije Zoran Đajić, svojevremeno stručni konsultant u procesu rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu, poručio je povodom godišnjice pada nadstrešnice, da će, kada građani povrate svoje institucije, odgovarati svi koji su odgovorni za ovu tragediju.

Inženjer geologije Zoran Đajić, svojevremeno stručni konsultant u procesu rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu, poručio je povodom godišnjice pada nadstrešnice, da će, kada građani povrate svoje institucije, odgovarati svi koji su odgovorni za ovu tragediju. Đajić je za N1, ispred Železničke stanice u Novom Sadu, ocenio da je narod u Srbiji, nakon godinu dana, „shvatio da više nikad neće biti kao što je bilo i da zahvaljujući istini koja je odmah sutradan
