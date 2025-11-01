Od čeličnih vojski do sudbine u mraku: Kako je Ljubomir Simović postao pesnik srpske pobune

Ako neko nije krio svoj politički stav spram režima SNS, posebno u poslednjim godinama života, onda ga nije krio Ljubomir Simović (1935-2025).

Bilo je to jasno i iz njegovih "političkih" intervjua, koje je davao i portalu Nova.rs. Ipak, donekle iznenađuje da njegovi stihovi poslednjih meseci bukvalno odjekuje sa trgova i ulica koji se savijaju pod koracima demonstranata, studenata, građana, ožalošćenih (kao danas u Novom Sadu). Oni koji su pratili današnji komemorativni skup na mestu pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice Glavne železničke stanice u Novom Sadu, mogli su da ih čuju i danas. Govorio ih je