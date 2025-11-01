"Nadam se da ćete me razumeti i da ste saglasni" Milica Pavlović prekinula nastup u ponoć, obratila se publici

Pevačica Milica Pavlović sinoć, 31. oktobra, nastupila je u Čačku, gde se okupio veliki broj ljudi.

Vlada Srbije donela je odluku kojom se današnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja 16 građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu. Milica Pavlović je zbog toga nastup završila pre ponoći, pa se obratila publici: - Hvala vam na predivnoj večeri. Pošto je otkucala ponoć, nadam se da ćete me razumeti i da ste saglasni sa mnom… Počinje Dan žalosti i mislim da bi trebalo da prekinemo i da ispoštujemo