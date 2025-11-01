Tramp: Nisam odobrio izuzeće Orbanu

Politika pre 52 minuta
Tramp: Nisam odobrio izuzeće Orbanu

Američke sankcije usledile su samo nekoliko dana nakon što je izbio požar u glavnoj rafineriji na Dunavu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je mađarski premijer Viktor Orban zatražio od Sjedinjenih Američkih Država izuzeće od sankcija zbog kupovine ruske nafte, ali da SAD to nisu odobrile. „Tražio je izuzeće. Nismo mu ga odobrili, ali jeste, da, Viktor, moj prijatelj, tražio je izuzeće“, rekao je Tramp novinarima u petak u predsedničkom avionu Air Force One. Si-En-En (CNN) je ranije preneo da će se dvojica lidera sastati sledeće nedelje, samo nekoliko
