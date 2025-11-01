Dan žalosti u Srbiji – godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Godišnjica tragedije u kojoj je zbog obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava se komemorativnim skupovima. U Novom Sadu, na velikom komemorativnom skupu na poziv studenata, građani su se okupili na 16 lokacija za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice, gde su položili vence i upalili sveće, odajući poštu stradalima. U gradovima širom sveta održavaju se komemorativni skupovi koje organizuje srpska dijaspora. Vlade

Memorijalni dan u Knićaninu u znak sećanja na fudbalera Miloša Milosavljevića Fudbalski klub "Potisje" iz Knićanina održao je memorijalni dan u znak sećanja na svog fudbalera Miloša Milosavljevića koji je jedan od 16 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Saigrači su mu posvetili i mural na klupskim prostorijama sa porukom "Mi pamtimo tebe, teren pamti tvoje borbe.Jedan od nas, zauvek." Ovde je počela i izgradnja Sportskog centra koji će nositi naziv Miloša