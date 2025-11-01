Studenti u blokadi i grupe građana odali poštu stradalima na Železničkoj stanici

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
Studenti u blokadi i grupe građana odali poštu stradalima na Železničkoj stanici

NOVI SAD - Studenti u blokadi i grupe građana okupili su se danas ispred Železničke stanice u Novom Sadu gde su održali komemorativni skup i u 11.52 sata odali poštu ćutanjem stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine.

Ispred Železničke stanice studenti u blokadi i grupe građana koji su stigli iz različitih delova grada položili su vence i zapalili sveće. Takozvani zborovi građana nosili su velika crvena srca na kojima su ispisana imena stradalih. Okupljanje učesnika u organizaciji studenata u blokadi počelo je oko 10.00 časova u centru Novog Sada i na 15 drugih lokacija, a kolone su se spajale na Bulevaru oslobođenja odakle su krenuli u šetnju ka Železničkoj stanici. Sa bine su
Ključne reči

Novi Sad

