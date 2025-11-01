Komšije privremeno zabranile izvoz naftnih derivata u EU

Vesti online pre 54 minuta  |  Sputnjik (P. V.)
Komšije privremeno zabranile izvoz naftnih derivata u EU

Bugarski parlament odobrio je privremenu zabranu izvoza i snabdevanja naftnim derivatima unutar Evropske unije, uključujući dizel i avionsko gorivo, radi, kako su naveli, zaštite energetske bezbednosti i stabilnosti domaćeg tržišta.

Odluka je usvojena sa 135 glasova “za”, četiri “protiv” i 42 “uzdržana”, preneo je “Novinite”. Prema rezoluciji parlamentarnog Odbora za budžet i finansije, mera je uvedena nakon američkih sankcija ruskoj kompaniji “Lukoil”. Zabrana ne obuhvata dopunjavanje goriva domaćih i stranih plovila i aviona, kao ni snabdevanje oružanih snaga zemalja članica EU i NATO-a. Sprovođenje mere povereno je direktoru Carinske agencije i izvršnom direktoru Nacionalne agencije za
Ključne reči

NATOEvropska UnijaBudžetBugarskaSofijaEUekonomija

