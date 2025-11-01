BLOG: „Nije tragedija već ubistvo“

Studentkinja Nađa Šolaja izjavila je da nije reč o tragediji, ni o slučajnosti, već o zločinu i ubistvu

14.00 Nije tragedija već ubistvo Studentkinja Nađa Šolaja izjavila je da nije reč o tragediji, ni o slučajnosti, već o zločinu i ubistvu. „Porodice zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju“, rekla je Nađa Šolaja na početku glavnog programa kod Železničke stanice, koji je počeo posle 16-minutne tišine za 16 poginulih i polaganja venaca. Šolaja је rekla da posle godinu dana od pada nadstrešnice nema odgovornih.