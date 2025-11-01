BLOG: „Nije tragedija već ubistvo“

Vreme pre 1 sat
BLOG: „Nije tragedija već ubistvo“

Studentkinja Nađa Šolaja izjavila je da nije reč o tragediji, ni o slučajnosti, već o zločinu i ubistvu

14.00 Nije tragedija već ubistvo Studentkinja Nađa Šolaja izjavila je da nije reč o tragediji, ni o slučajnosti, već o zločinu i ubistvu. „Porodice zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju“, rekla je Nađa Šolaja na početku glavnog programa kod Železničke stanice, koji je počeo posle 16-minutne tišine za 16 poginulih i polaganja venaca. Šolaja је rekla da posle godinu dana od pada nadstrešnice nema odgovornih.
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Govor profesorke Građevinskog fakulteta na skupu u Novom Sadu

Govor profesorke Građevinskog fakulteta na skupu u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
U Sabornom hramu održan pomen stradalima u Novom Sadu

U Sabornom hramu održan pomen stradalima u Novom Sadu

Niške vesti pre 50 minuta
„Grobari“ doneli odluku zbog Dana žalosti

„Grobari“ doneli odluku zbog Dana žalosti

Nova pre 44 minuta
Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Serbian News Media pre 3 sata
Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 4 sati
„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

Danas pre 4 sati
Skupovi srpske dijaspore najavljeni u više od 60 gradova povodom godišnjice pada nadstrešnice

Skupovi srpske dijaspore najavljeni u više od 60 gradova povodom godišnjice pada nadstrešnice

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

N1 Info pre 5 minuta
Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Mašina pre 35 minuta
Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

N1 Info pre 14 minuta
Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

N1 Info pre 30 minuta
Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

N1 Info pre 24 minuta