Vučić: Nacionalni stadion gradimo po najvišim svetskim standardima; Fokus na bezbednosti

B92 pre 7 sati
Vučić: Nacionalni stadion gradimo po najvišim svetskim standardima; Fokus na bezbednosti FOTO/VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Nacionalni stadion u Sručinu gradi po najvišim svetskim standardima sa fokusom na bezbednosti.

Istakao je da stadion neće moći da privuče dovoljno posetilaca kroz fudbal, zbog čega će se koristiti i za organizaciju drugih događaja. "U blizini stadiona biće 43 lokala. Bezbednosne strukture su nam pokazale da moramo imati mogućnost za brži izlaz, kako bi ljudi u roku od 30 sekundi do minut mogli da napuste stadion ukoliko dođe do bilo čega. Tako da on mora biti najbezbedniji stadion sa bezbroj izlaza po najvišim svetskim standardima", rekao je Vučić prilikom
Blic pre 6 minuta
Blic pre 1 sat
RTV pre 4 sati
Sportski žurnal pre 5 sati
Bloomberg Adria pre 7 sati
Euronews pre 7 sati
Alo pre 7 sati
Blic pre 6 minuta
Blic pre 1 sat
RTV pre 4 sati
Sportski žurnal pre 5 sati
Bloomberg Adria pre 7 sati