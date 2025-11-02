Šok iz Humske posle debakla protiv Čukaričkog! Srđan Blagojević više nije trener Partizana!

Nakon teškog poraza od Čukaričkog, FK Partizan je smenio Srđana Blagojevića koji više nije trener crno-belih...

Tim iz Humske ulice se već neko vreme nalazi u krizi. Partizan je nedavno doživeo bolan udarac i u Kupu Srbije, gde je eliminisan od Mačve rezultatom 2:0, a poraz od Čukaričkog bio je konačni signal da se nešto mora menjati. Uprava kluba je smenila trenera, a ekipu će u narednom periodu voditi Đorđije Ćetković, dosadašnji pomoćnik Srđana Blagojevića, koji će privremeno preuzeti kormilo crno-belih dok klub ne donese odluku o novom treneru. Crno-beli su se tim