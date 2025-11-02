Advokat Alanović: Bačulov na odeljenju intenzivne nege, danas neće biti saslušan pred tužilaštvom

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Advokat aktiviste i odbornika u Skupštni Novog Sada Miše Bačulova, Milan Alanović, izjavio je da je njegov klijent stabilnog zdravstvenog stanja, ali je i dalje na odeljenju intenzivne nege, pa zato danas neće biti saslušan pred tužilaštvom, iako ističe rok njegovog policijskog zadržavanja od 48 sati.

Alanović je rekao FoNetu da je tu informaciju dobio od supruge Bačulova, koja je otišla na Urgentni centar da zatraži o informacije o zdravstvenom stanju supruga i da mu odnese stvari. "Rečeno joj je da je na odeljenju intenzivne nege. Sutra će se nakon jutarnje vizite odlučivati o tome da li će Bačulov biti prebačen na redovno odeljenje. Od toga zavisi i kada će biti saslušan", kazao je Alanović. On je naveo da danas u 15 sati zvanično ističe policijsko
