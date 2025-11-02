VJT: Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru

NIN pre 36 minuta  |  FoNet, Tanjug
VJT: Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru
Miša Bačulov, osumnjičen da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije i aktuelnu vlast, danas neće biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu jer se nalazi u Urgentnom centru. "Više javno tužilaštvo u Beogradu je obavešteno od strane policije da je osumnjičeni M.B. u toku zadržavanja od 48 sati, juče, 1. novembra, prijavio da se ne oseća dobro, nakon čega je odmah prebačen u Urgentni centar", precizirali su za Tanjug iz
