Bačulov na odeljenju intenzivne nege, danas nije saslušan pred tužilaštvom

Advokat aktiviste i odbornika u Skupštni Novog Sada Miše Bačulova, Milan Alanović, izjavio je da je njegov klijent stabilnog zdravstvenog stanja, ali je i dalje na odeljenju intenzivne nege.

Alanović je rekao FoNetu da je tu informaciju dobio od supruge Bačulova, koja je otišla na Urgentni centar da zatraži o informacije o zdravstvenom stanju supruga i da mu odnese stvari. – Rečeno joj je da je na odeljenju intenzivne nege. Sutra će se nakon jutarnje vizite odlučivati o tome da li će Bačulov biti prebačen na redovno odeljenje. Od toga zavisi i kada će biti saslušan – kazao je Alanović. Danas je u 15 sati zvanično isteklo policijsko zadržavanje od 48