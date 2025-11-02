Bačulov na odeljenju intenzivne nege, danas nije saslušan pred tužilaštvom

Moj Novi Sad pre 3 sata
Bačulov na odeljenju intenzivne nege, danas nije saslušan pred tužilaštvom

Advokat aktiviste i odbornika u Skupštni Novog Sada Miše Bačulova, Milan Alanović, izjavio je da je njegov klijent stabilnog zdravstvenog stanja, ali je i dalje na odeljenju intenzivne nege.

Alanović je rekao FoNetu da je tu informaciju dobio od supruge Bačulova, koja je otišla na Urgentni centar da zatraži o informacije o zdravstvenom stanju supruga i da mu odnese stvari. – Rečeno joj je da je na odeljenju intenzivne nege. Sutra će se nakon jutarnje vizite odlučivati o tome da li će Bačulov biti prebačen na redovno odeljenje. Od toga zavisi i kada će biti saslušan – kazao je Alanović. Danas je u 15 sati zvanično isteklo policijsko zadržavanje od 48
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Bratanac Olivera Ivanovića: Ovo vašarište je odgovor SNS-a na skup u Novom Sadu i vapaj majke koja je izgubila sina

Bratanac Olivera Ivanovića: Ovo vašarište je odgovor SNS-a na skup u Novom Sadu i vapaj majke koja je izgubila sina

N1 Info pre 1 sat
Vučić obišao radove i teška srca priznao: Nacionalni stadion će biti bolji od Marakane na kojoj sam odrastao

Vučić obišao radove i teška srca priznao: Nacionalni stadion će biti bolji od Marakane na kojoj sam odrastao

Kurir pre 2 sata
Advokat Miše Bačulova: Još nema zvaničnih informacija o njegovom saslušanju

Advokat Miše Bačulova: Još nema zvaničnih informacija o njegovom saslušanju

Vreme pre 5 sati
VJT: Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru

VJT: Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru

NIN pre 5 sati
Danas neće biti saslušan: Evo gde se nalazi Miša Bačulov

Danas neće biti saslušan: Evo gde se nalazi Miša Bačulov

Blic pre 5 sati
Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru

Bačulov danas neće biti saslušan jer se nalazi u Urgentnom centru

RTV pre 5 sati
Miša Bačulov u Urgentnom centru, odloženo saslušanje zbog navodnog plana za lažno trovanje

Miša Bačulov u Urgentnom centru, odloženo saslušanje zbog navodnog plana za lažno trovanje

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

"Jedan policajac povređen": Oglasio se MUP o incidentima kod Skupštine: "Organizovana grupa napala građane u Pionirskom parku"…

"Jedan policajac povređen": Oglasio se MUP o incidentima kod Skupštine: "Organizovana grupa napala građane u Pionirskom parku"

Blic pre 9 minuta
Uživo "Ne mogu da podnesu jedno mesto na kom se okupljaju ljudi koji drugačije misle!" Vučić o pokušaju upada u Ćacilend…

Uživo "Ne mogu da podnesu jedno mesto na kom se okupljaju ljudi koji drugačije misle!" Vučić o pokušaju upada u Ćacilend: "Pozivam građane na mir"

Blic pre 10 minuta
Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“

Danas pre 11 minuta
Kandidat VMRO DPMNE ubedljivo vodi na izborima za gradonačelnika Skoplja

Kandidat VMRO DPMNE ubedljivo vodi na izborima za gradonačelnika Skoplja

Danas pre 6 minuta
Ana Brnabić: Povređeno nekoliko lica u Pionirskom parku

Ana Brnabić: Povređeno nekoliko lica u Pionirskom parku

Blic pre 15 minuta