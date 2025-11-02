uživo Tenzije ispred Skupštine: Bačeni topovski udari, okupljeni daju podršku Dijani Hrki, u Ćacilendu slavlje

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, danas je u blizini Doma Narodne skupštine otpočela štrajk glađu, tražeći istinu i odgovornost za padu nadstrešnice, oslobađanje svih studenata i raspisivanje izbora.

U znak podrške Hrki okupili su se studenti i građani, nakon čega je obustavljen saobraćaj, a tokom dana zabeleženo je više incidenata. Hrka je rekla da ju je policija zadržala kod ograde koja ulicu deli od Ćacilenda, šatorskog naselja u kojoj su pristalice vlasti već mesecima. Kasnije se veća grupa građana okupila u znak podrške Hrki, a pristizale su i pristalice vlasti u šatorsko naselje. Raspoređen je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji je