BLOG UŽIVO Tenzije ispred Skupštine: Građani uz pretnje snimaju kako se puni Ćacilend

Danas se tokom dana, ispred Narodne skupštine okupio veliki broj građana, u znak podrške Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke.

Ona je danas u 11.52 časova stupila u štrajk glađu. Ispred Ćacilenda počeo je da se okuplja veliki broj pristalica vlasti. Stigao je i veliki broj pripadnika interventne policije, koji kordonom razdvajaju dve grupe građana. Okupljeni uzvikuju uglas "pumpaj" i "mama više voli Andreja (Vučića)". Sva dešavanja pratite u našem BLOGU UŽIVO. Studenti koji žele da uče 🤡 ulaze u Ćacilend u prolazu kod Starog Dvora. Nisu srećni što ih građani snimaju.