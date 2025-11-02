BLOG UŽIVO Tenzije ispred Skupštine: Građani uz pretnje snimaju kako se puni Ćacilend

Nova pre 6 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG UŽIVO Tenzije ispred Skupštine: Građani uz pretnje snimaju kako se puni Ćacilend

Danas se tokom dana, ispred Narodne skupštine okupio veliki broj građana, u znak podrške Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke.

Ona je danas u 11.52 časova stupila u štrajk glađu. Ispred Ćacilenda počeo je da se okuplja veliki broj pristalica vlasti. Stigao je i veliki broj pripadnika interventne policije, koji kordonom razdvajaju dve grupe građana. Okupljeni uzvikuju uglas "pumpaj" i "mama više voli Andreja (Vučića)". Sva dešavanja pratite u našem BLOGU UŽIVO. Studenti koji žele da uče 🤡 ulaze u Ćacilend u prolazu kod Starog Dvora. Nisu srećni što ih građani snimaju.
