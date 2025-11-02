Tramp prešao na afrički kontinent: Evo kojoj zemlji najoštrije preti, a većina sveta će ga sada ipak podržati!

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana, obećavajući da će prekinuti američku pomoć ako se situacija ne poboljša.

On je sugerisao da bi Sjedinjene Države mogle da "uđu" u tu afričku zemlju i naložio Pentagonu da bude spreman za to. "Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubistva hrišćana, Sjedinjene Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i mogu, sa velikom verovatnoćom, ući u tu osramoćenu zemlju kako bi potpuno iskorenile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine. Ovim nalažem Ministarstvu odbrane da se pripremi za moguće akcije", napisao je Tramp na svom