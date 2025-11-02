Tramp prešao na afrički kontinent: Evo kojoj zemlji najoštrije preti, a većina sveta će ga sada ipak podržati!

Pravda pre 36 minuta  |  RT Balkan
Tramp prešao na afrički kontinent: Evo kojoj zemlji najoštrije preti, a većina sveta će ga sada ipak podržati!

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana, obećavajući da će prekinuti američku pomoć ako se situacija ne poboljša.

On je sugerisao da bi Sjedinjene Države mogle da "uđu" u tu afričku zemlju i naložio Pentagonu da bude spreman za to. "Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubistva hrišćana, Sjedinjene Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i mogu, sa velikom verovatnoćom, ući u tu osramoćenu zemlju kako bi potpuno iskorenile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine. Ovim nalažem Ministarstvu odbrane da se pripremi za moguće akcije", napisao je Tramp na svom
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio: "Ako napadnemo, biće brzo, okrutno i slatko"

Tramp zapretio: "Ako napadnemo, biće brzo, okrutno i slatko"

NIN pre 41 minuta
Tramp zapretio Nigeriji: Ako napadnemo, biće brzo, svirepo i slatko

Tramp zapretio Nigeriji: Ako napadnemo, biće brzo, svirepo i slatko

Radio 021 pre 2 sata
Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Tramp zapretio vojnom akcijom u Nigeriji zbog ubijanja hrišćana

Nova pre 3 sata
Tramp zapretio Nigeriji: Ako napadnemo biće brzo i svirepo

Tramp zapretio Nigeriji: Ako napadnemo biće brzo i svirepo

RTS pre 3 sata
Ministarstvo rata se sprema za akciju

Ministarstvo rata se sprema za akciju

B92 pre 3 sata
Amerikanci u pripravnosti, spremni za vojni napad na njih! Tramp šokirao svet: Biće to brzo, žestoko i slatko (video)

Amerikanci u pripravnosti, spremni za vojni napad na njih! Tramp šokirao svet: Biće to brzo, žestoko i slatko (video)

Alo pre 3 sata
Tramp sprema vojni udar na nigeriju! "Ako napadnemo, biće to brzo, žestoko i slatko, baš kao što ti teroristički nasilnici…

Tramp sprema vojni udar na nigeriju! "Ako napadnemo, biće to brzo, žestoko i slatko, baš kao što ti teroristički nasilnici napadaju naše drage hrišćane"

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

NIN pre 1 minut
Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

RTS pre 1 minut
Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Alo pre 1 minut
Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Dnevnik pre 1 minut
Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Euronews pre 1 minut