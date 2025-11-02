Partizan smenio trenera Srđana Blagojevića nakon poraza od Čukaričkog

Sandžak haber pre 1 sat
Partizan smenio trenera Srđana Blagojevića nakon poraza od Čukaričkog

Partizan smenio trenera Srđana Blagojevića nakon poraza od Čukaričkog

Nakon teškog poraza od Čukaričkog rezultatom 4:1, Fudbalski klub Partizan smenio je trenera Srđana Blagojevića.

Odluka je usledila posle niza loših rezultata, uključujući i ispadanje od prvoligaša Mačve u Šapcu u okviru Kupa Srbije (0:2). Blagojević je bio na klupi Partizana tokom solidnog dela sezone, ali je, prema navodima iz kluba, deo rukovodstva već ranije gubio poverenje u njega, iako su ga do sada čuvali rezultati u domaćem prvenstvu. Poraz od Mačve, a zatim i debakl protiv Čukaričkog, označili su kraj njegovog mandata. Golman Marko Milošević sprečio je da rezultat
