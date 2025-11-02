Napeto ispred Ćacilenda: Podignut šator za Dijanu Hrku

BEOGRAD - Nakon što su pirotehnička sredstva poletjela iz smjera "Ćacilenda" prema građanima koji podržavaju Dijanu Hrku, situacija se, barem za sada, smirila, javljaju novinari s mjesta događaja.

Atmosfera ispred Narodne skupštine postajala je sve napetija nakon što su se građani počeli okupljati u sve većem broju kako bi podržali Dianu Hrku. Istovremeno, građani su snimali policiju kako prati sumnjive osobe kojima dopuštaju ulazak u "Caciland". Studenti u blokadi večeras su na svom online računu X objavili apel, pozivajući građane da se sklone s ulica na sigurno. Međutim, ta je objava ubrzo povučena. Dijana Hrka moli policiju da zaustavi nasilje koje