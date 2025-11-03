BBC vesti na srpskom

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

U Meksiku se početkom novembra proslavljaju život i ponovni susret sa preminulima za koje se veruje da se vraćaju u naš svet na jedan dan.

BBC News pre 45 minuta
Kostim kostura sa tompusom o šeširom okićenog cvećem
AFP
Dan mrtvih u Meksiku se sada obeležava 1. i 2. novembra, ali su tradicionalne proslave nekada trajale dva meseca

Meksiko se svake godine početkom novembra pretvara u mozaik boja i cveća.

Tada se širom džrave odaje počast voljenima koji su preminuli.

„Život i smrt su nerazdvojivi. Civilizacija koja negira smrt, na kraju negira život", govorio je Oktavio Paz, meskički pesnik.

Možda ove reči najbolje i opisuju stav Meksikanaca prema smrti koji iskazuju svake godine na Dan mrtvih, 2. novembra.

U većem delu sveta se ovaj datum obeležava tugom i suzama, ali u Meksiku je živopisna atmosfera i proslavlja se život i ponovni susret sa preminulima za koje se veruje da se vraćaju u naš svet na jedan dan.

Tradicija se prenosi s generacije na generaciju, a godinama je organizuje i ambasada Meksika u Beogradu.

„Svake godine se oltar posvećuje jednoj znamenitoj ličnosti meksičke kulture, a 2025. biće poznata slikarka Frida Kalo, koja je i sama uživala u ukrašavanju oltara i proslavi Dana mrtvih", saopštio je Institut Servantes, španskoi kulturni centar u Srbiji.

Dan za slavlje, a ne tugovanje

Običaj seže daleko u prošlost.

Neke starosedelačke zajednice organizovale su proslave kako bi mrtve vodili na putovanje u Miktlan, podzemni svet mitologije Asteka.

Drugi su postavljali oltare sa žrtvama u znak sećanja na mrtve i lobanje kao simbole smrti i ponovnog rođenja.

Prema drevnoj legedni, Ketkalkoati, pernati bog zmije, sišao je u podzemni svet i ostavio spermu na mlevenim kostima kako bi čovečanstvu dao život.

Fragmenti kostiju su, za ove narode, na neki način, simbolizovali seme života.

Zašto povezivati Dan mrtvih sa tugom ako su starosedelačke zajednice verovale da ih tada posećuju oni koji su ih napustili?

Sveće, hrana, muzika i boje na grobljima širom Meksika
Getty Images
Svetla, boje, muzika i omiljena hrana pokojnika svake godine preplavljuju groblja širom Meksika

Smrt je za njih bila simbola života, predstavljenog na oltaru koji se prinosi pokojnicima.

Hiljadama godina kasnije, milioni meksičkih domova nastavljaju tradiciju ukrašavanja oltara hranom i fotografijama najbližih koji su preminuli.

Veruje se da upravo sveće i miris biljke neven pomaže mrtvim dušama da pronađu put do kuće kako bi bili sa porodicama, uživajući u hrani, postavljenoj na oltarima u njihovu čast.

„To je veličanstvena proslava i mogla bi da se uporedi sa Božićem u Evropi.

„Postoje čak i legende o porodicama koje ne prinose žrtvu, a onda mrtvi dolaze kako bi ih na podsetili na običaj", kaže Andres Medina sa Instituta za antropološka istraživanja na meksičkom Nacionalnom autonomnom univerzitetu.

Pogledajte video o posmrtnim govorima

Španski uticaj

Dolazak Španaca na meksičko tlo krajem 15. veka znatno je promenio način obeležavanja Dana mrtvih.

Nije se više proslavljao dva meseca, već se uklapao sa katoličkim proslavama Dana svih svetih i Dana zadušnica (1. i 2. novembra).

Meksički Dan mrtvih danas je mešavina pretkolumbovske i katoličke tradicije.

Uticaj prve kultuje je ipak veći, a jedan od razloga jeste „proces modernizacije“ rituala smrti u Evropi i delovima Amerike od 18. veka.

„Uticaj crkve u Meksiku nije bio toliko izražen u 19. veku, ali je i pre toga bio znatno slabiji nego u Španiji.

„Narodno bogosluženje je bilo izraženije, znatno više od sveštenstva“, ukazuje Klaudio Lomnic, antropolog.

Ovakav stav prema proslavi nastavio se i kada je Meksiko stekao nezavisnost.

„Čak su i liberali poput Benita Huareza, koji su se protivili ovim ritualima, smatrajući ih sujevernim, na kraju prihvatili proslavu.

„Nazivali su je državnim narodnim festivalom i izbegavali njenu blisku povezanost sa crkvom“, dodaje.

Muškarac bere cveće nevena
Getty Images
Cvet nevena je obavezan na oltarima mrtvih u Meksiku

Neviđena priroda meskičke proslave

Slične proslave Dana mrtvih održavaju se i u Boliviji, Peruu, Kolumbiji i delovima Centralne Amerike.

Meksički slučaj je jedinstven jer je ponosno „nacionalizovao“ ove običaje kao simbol zemlje.

„Godinama su se proslave Dana mrtvih potisikivale, smatrajući se zastarelim ili suprotnim liberalnim vrednostima.

„U Meksiku je održavalo nacionalni kolektivni duh i zato je jedinstveno", kaže Lomnik.

Crtani junaci animiranog filma Koko
Disney Pixar
Meksičku tradiciju Dana mrtvih širom sveta popularazivao je Dizni Piksarov film Koko

Ko je bila Frida Kalo?

Žena stoji na multimedijalnoj izložbi Fride Kalo u Napoleon kompleksu u Berlinu, Nemačka, 10. novembra 2023.
HANNIBAL HANSCHKE/EPA-EFE/REX/Shutterstock
Multimedijalna izložba o meksičkoj umetnici Fridi Kalo

Frida Kalo, umetnica, u čiju čast će ove godine u Beogradu biti okićen oltar povodom Dana mrtvih, rođena je početkom 20. veka u Meksiku.

Uprkos mnogobrojnim zdravstvenim problemima naslikala je oko 140 slika, među kojima je 55 autoportreta.

U šestoj godini su joj dijagnostikovali dečiju paralizu, koju izaziva virus polio.

Imala je 18 godina kada je doživela autobusku nesreću, zbog čega je morala da bude u krevetu, ali je to nije sprečilo da slika.

Rođena je u Plavoj kući, u Meksiko Sitiju, koji je kasnije pretvoren u Muzej Fride Kalo.

Svaki deo kuće podseća na umetničko delo, ukrašeno bojama i šarama.

Kalo je nosila tradicionalnu meksičku odeću i šareni nakit, a kosu je često ukrašavala šalovima i trakama.

Slike i portret Fride Kalo u istoimenom muzeju
Reuters
Slike Fride Kalo izložene u Muzeju posvećenom upravo ovoj meksičkoj umetnici

Buran joj je bio i privatni život.

Partner joj je bio Dijego Rivera sa kim je ostala do 1954. kada je preminula.

Ono što je Riveri nedostajalo u izgledu (bio je krupan i smatrali su ga ružnim), nadoknađivao je talentom.

Nazivali su ga genijem koji je mogao da usmeri četkicu ka bilo kom stilu, dok je njen stil bio nadrealistički.

Obeležje Fride Kalo bili su portreti ispunjeni simbolima.

Iako je bila lepa, često je prikazivala sopstveno izlomljeno telo.

Zbog nesreće koju je imala u mladosti, nije mogla da ima decu, što se u kombinaciji sa Riverinim neverstvima, dodatno odrazilo na nju.

Jedna od njenih nedovršenih slika jeste porodični portret, na kojem obrise jedino nema lik deteta koji je oduvek želela da ima.

„Slikam sopstvenu stvarnost", govorila je.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.03.2025)

BBC News
Neredi u Beogradu: Sukob antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije

Neredi u Beogradu: Sukob antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije

BBC News pre 56 minuta
'Sitni kriminalci' su opljačkali Luvr, kaže tužiteljka

'Sitni kriminalci' su opljačkali Luvr, kaže tužiteljka

BBC News pre 15 minuta
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 20 sati
Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

BBC News pre 16 sati
Radovi u Beloj kući: Tramp renovira Linkolnovo kupatilo

Radovi u Beloj kući: Tramp renovira Linkolnovo kupatilo

BBC News pre 17 sati
BBC News

Povezane vesti »

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

NIN pre 41 minuta
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Danas pre 45 minuta
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Južne vesti pre 41 minuta
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Radio 021 pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Društvo, najnovije vesti »

Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

N1 Info pre 31 minuta
Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

Naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 22 stepena

N1 Info pre 31 minuta
Izrael identifikovao tela koja je Hamas vratio kao tela tri izraelska vojnika

Izrael identifikovao tela koja je Hamas vratio kao tela tri izraelska vojnika

Beta pre 1 minut
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

BBC News pre 45 minuta
„Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti“: Grupa muškaraca kod ćacilenda pretila novinarki Insajdera

„Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti“: Grupa muškaraca kod ćacilenda pretila novinarki Insajdera

Danas pre 35 minuta