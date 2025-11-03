Kragujevčani dočekali studente i maturante koji su pešačili od Beograda do Novog Sada

InfoKG pre 1 sat  |  InfoKG
Kragujevčani dočekali studente i maturante koji su pešačili od Beograda do Novog Sada

Studenti i maturanti iz našeg grada, koji su pešačili od Beograda do Novog Sada, stigli su sinoć u Kragujevac.

Dočekao ih je veliki broj građana, ali su naši pešaci insistirali da ne bude skandiranja i vatrometa, zbog svega što se dešavalo u Beogradu. Misli se na događaje ispred Skupštine Srbije, gde se sinoć, nasuprot Ćacilenda, okupio veliki broj građana i gde je Dijana Hrka, majka Stefana koji je nastradao ispod nadstešnice u Novom Sadu, započela štrajk glađu, piše Glas Šumadije. - Zahvalni smo svima koji su nas dočekali, ali nije trenutak za slavlje, zbog svega što se
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Novosađani kreću za Beograd: Okupljenje i formiranje auto-kolone kod Kineske četvrti

Novosađani kreću za Beograd: Okupljenje i formiranje auto-kolone kod Kineske četvrti

Danas pre 3 minuta
VJT o hapšenju Štimca: Pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

VJT o hapšenju Štimca: Pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

N1 Info pre 57 minuta
Policijske snage raspoređene ispred Skupštine, Hrka nastavlja štajk glađu: Privedeno 37 osoba

Policijske snage raspoređene ispred Skupštine, Hrka nastavlja štajk glađu: Privedeno 37 osoba

NIN pre 57 minuta
Jutro ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, policija i dalje prisutna

Jutro ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, policija i dalje prisutna

Danas pre 1 sat
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu ispred Skupštine, ispred „Ćacilenda“ danas mirno

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu ispred Skupštine, ispred „Ćacilenda“ danas mirno

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti iz Čačka pružili podršku Dijani Hrki, „kampuju“ ispred gradske kuće: Funkcioneri ih zaobilaze, ulaze kroz podrum…

Studenti iz Čačka pružili podršku Dijani Hrki, „kampuju“ ispred gradske kuće: Funkcioneri ih zaobilaze, ulaze kroz podrum

Nova pre 53 minuta
Novi Sad stao uz Dijanu Hrku: Crvene šake za pravdu

Novi Sad stao uz Dijanu Hrku: Crvene šake za pravdu

Luftika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSkupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađuKragujevacDijana Hrka

Politika, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Odbornici sa Palilule puštali Dijani Hrki pesmu "pošla majka da potraži sina"

Ekološki ustanak: Odbornici sa Palilule puštali Dijani Hrki pesmu "pošla majka da potraži sina"

N1 Info pre 22 minuta
Šindić (SRCE): Dačić da objasni ulogu penzionisanih policajaca

Šindić (SRCE): Dačić da objasni ulogu penzionisanih policajaca

Beta pre 7 minuta
Čistka nepodobnih: Premeštena sudija koja je odredila pritvor Vesiću i Momiroviću

Čistka nepodobnih: Premeštena sudija koja je odredila pritvor Vesiću i Momiroviću

Pravda pre 2 minuta
Novosađani kreću za Beograd: Okupljenje i formiranje auto-kolone kod Kineske četvrti

Novosađani kreću za Beograd: Okupljenje i formiranje auto-kolone kod Kineske četvrti

Danas pre 3 minuta
Vučević: Niko nije namerno isključio vodu u Novom Sadu 1. novembra

Vučević: Niko nije namerno isključio vodu u Novom Sadu 1. novembra

Euronews pre 2 minuta