NUNS poziva MUP da hitno reaguje na napade i zastrašivanje medijskih radnika

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je napade i zastrašivanje novinara Insajdera, Radija DIR i N1, kao i nezakonito postupanje prema novinaru Danasa, i zatražilo hitnu istragu i procesuiranje počinilaca, saopštio je NUNS.

Prema saopštenju NUNS-a, sinoć su novinarka Insajdera Nataša Mijušković i fotoreporteri Radija DIR iz Rume napadnuti i zastrašivani prilikom izveštavanja iz improvizovanog šatorskog kampa kod Narodne skupštine Srbije. Nepoznata grupa muškaraca u civilu, koji se nisu legitimisali, okružila je Mijušković, primorala je da pokaže snimljeni materijal i pretila joj „da joj ne bi sve kosti polomili“. NUNS ukazuje da je policija bila prisutna, ali nije adekvatno reagovala.