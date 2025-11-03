Danas počinje nova akademska godina na fakultetima

Danas počinje nova akademska godina na fakultetima

Danas počinje nova akademska godina na fakultetima univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Na ostalim univerzitetima nastava je već u toku.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet odbrane i Kriminalističko-policijski univerzitet počeli su sa radom 1. oktobra, fakulteti na Univerzitetu u Kragujevcu sa nastavom su započeli 20. oktobra, dok su pojedini fakulteti univerziteta u Beogradu i u Nišu nastavu počeli 27. oktobra. Zbog nadoknade nastave i pomeranja ispitnih rokova, početak nove školske godine odložen je za mesec dana na većem broju fakulteta.
