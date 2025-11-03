Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Lakić je agenciji Beta kazao da je Štimac sinoć uhapšen ispred RTS-a zbog navodnog pozivanja na rušenje ustavnog poretka. “Vladimir Štimac je osumnjičen za ‘pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka’, međutim ne postoji nijedna činjenica koja bi potvrdila da postoje elementi tog, ali i nijednog drugog krivičnog dela koje tužilaštvo može da goni po službenoj dužnosti”, rekao je Štimcev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, ceo postupak je “izrežiran” na