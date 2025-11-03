Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Radio sto plus pre 1 sat
Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje
Lakić je agenciji Beta kazao da je Štimac sinoć uhapšen ispred RTS-a zbog navodnog pozivanja na rušenje ustavnog poretka. “Vladimir Štimac je osumnjičen za ‘pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka’, međutim ne postoji nijedna činjenica koja bi potvrdila da postoje elementi tog, ali i nijednog drugog krivičnog dela koje tužilaštvo može da goni po službenoj dužnosti”, rekao je Štimcev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, ceo postupak je “izrežiran” na
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Vladimiru Štimcu ponovo određeno zadržavanje, advokat ukazao na kršenje procedura

Vladimiru Štimcu ponovo određeno zadržavanje, advokat ukazao na kršenje procedura

Nova pre 29 minuta
Vladimir Štimac ostaje u pritvoru: Doneto novo rešenje o zadržavanju od 48 sati

Vladimir Štimac ostaje u pritvoru: Doneto novo rešenje o zadržavanju od 48 sati

Blic pre 50 minuta
Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Nedeljnik pre 1 sat
Varda o hapšenju Štimca: Ima li stida među vama ćaci…

Varda o hapšenju Štimca: Ima li stida među vama ćaci…

Sport klub pre 44 minuta
Kurir saznaje! Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca po nalogu Višeg javnog tužilaštva

Kurir saznaje! Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca po nalogu Višeg javnog tužilaštva

Kurir pre 1 sat
Mića Berić o hapšenju Štimca: „Tužne su one slike, obaraju ga na zemlju, nisu ni svesni…“ VIDEO

Mića Berić o hapšenju Štimca: „Tužne su one slike, obaraju ga na zemlju, nisu ni svesni…“ VIDEO

Nova pre 40 minuta
Vladimiru Štimcu uručeno rešenje o zadržavanju po nalogu VJT

Vladimiru Štimcu uručeno rešenje o zadržavanju po nalogu VJT

Telegraf pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTužilaštvoVladimir Štimac

Društvo, najnovije vesti »

Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

N1 Info pre 29 minuta
(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

N1 Info pre 29 minuta
Vladimiru Štimcu ponovo određen pritvor

Vladimiru Štimcu ponovo određen pritvor

NIN pre 29 minuta
Macut u zvaničnoj poseti Šangaju, sastanak sa kineskim premijerom i gradonačelnikom

Macut u zvaničnoj poseti Šangaju, sastanak sa kineskim premijerom i gradonačelnikom

RTV pre 19 minuta
„Leks specijalis da legalizuje protivzakonite radnje“: Reakcije na zakon o Generalštabu

„Leks specijalis da legalizuje protivzakonite radnje“: Reakcije na zakon o Generalštabu

Nova ekonomija pre 30 minuta