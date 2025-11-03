UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Stižu PVO sistemi "patriot" iz Nemačke; poginuo muškarac u udaru na Dnjepropetrovsku oblast

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1349. dan. Kijev je saopštio da u ruskom raketnom i napadu bespilotnim letelicama na Dnjepropetrovsku oblast ima mrtvih i ranjenih među ukrajinskim vojnicima. Volodimir Zelenski kaže da je Berlin ispunio sporazum o jačanju ukrajinske PVO raketnim sistemima "patriot". Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručuje da je moguć brz dogovor o održavanju sastanaka predsednika Rusije i SAD, ali da za tim, kako je naveo, trenutno nema potrebe.

Ukrajinski napad dronom oštetio je i zapalio tanker i infrastrukturu na glavnom naftnom terminalu u ključnoj ruskoj crnomorskoj luci Tuapse, saopštile su tamošnje vlasti. Tom prilikom, navodi se i da su oštećena su dva strana teretna broda. Napad na južni izlaz za rusku sirovu naftu i rafinirane proizvode dogodio se dan nakon što su trgovci rekli Rojtersu da će pošiljke iz te morske luke porasti u novembru. Odbrambene snage Ukrajine navele su da u ruskom raketnom i
